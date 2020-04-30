В Беларуси изменили схему регистрации абитуриентов для участия в ЦТ

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В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в 2020 году изменяется схема регистрации абитуриентов для участия в централизованном тестировании, сообщает Республиканский институт контроля знаний (РИКЗ).

Как и ранее, абитуриент подает заявление на одном из государственных языков Республики Беларусь. На сайте РИКЗ размещены две формы заявления для участия в ЦТ (на русском и белорусском языках), инструкция для абитуриента по заполнению заявления и заполненный образец заявления.

Абитуриенту необходимо зайти на сайт, скачать форму заявления, заполнить ее и в период со 2 мая по 1 июня (до 18:00) отправить с личного почтового адреса на адрес электронной почты пункта регистрации. Адреса электронной почты пунктов размещены на сайте РИКЗ.

Пункт регистрации в срок не позднее одного рабочего дня с момента получения заявления от абитуриента отправит ему на электронную почту лицевой счет для платы за прием и оформление документов для участия в ЦТ (кроме льготной категории граждан). Внести плату нужно не позднее 1 июня через систему ЕРИП.

Для недопущения массового скопления людей пункты регистрации организуют предварительную запись (формируют электронную очередь) с определением даты и времени посещения абитуриентами пунктов регистрации. Пропуск на ЦТ необходимо забрать лично в пункте регистрации, предъявив документ, удостоверяющий личность.

Пропуск для участия в централизованном тестировании считается оформленным, если на нем имеется печать учреждения, определенного пунктом регистрации на ЦТ, подпись уполномоченного представителя пункта регистрации и указан регистрационный номер.

Стоимость приема и оформления документов (кроме льготных категорий абитуриентов) — 0,1 базовой величины за один учебный предмет (2,7 рубля по состоянию на 2 мая 2020 года).

Регистрация на ЦТ пройдет со 2 мая по 1 июня. Зарегистрироваться для прохождения испытаний в резервные дни можно с 30 июня по 5 июля. Само тестирование пройдет с 13 июня по 4 июля. Резервные дни для проведения испытаний: 8, 10 и 12 июля.

Сюжет: Вступительная кампания-2020
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Тэги: ЦТ абитуриент-2020

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