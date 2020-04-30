Минздрав подтвердил 14 027 случаев заражения коронавирусом в Беларуси

Суточный прирост пошел на спад: +846 случаев, днем ранее было +973.

/ Общество
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Это составляет 7,9% от количества проведенных тестов — 176 625.

По информации Минздрава, на 30 апреля выздоровели и выписаны 2386 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 89 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Минздрав

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