Минздрав подтвердил 14 027 случаев заражения коронавирусом в Беларуси

Это составляет 7,9% от количества проведенных тестов — 176 625.

По информации Минздрава, на 30 апреля выздоровели и выписаны 2386 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 89 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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