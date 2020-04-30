Госдолг Беларуси вырос с начала года почти на 20%

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Государственный долг Беларуси увеличился по сравнению с началом 2020 года на 8,9 млрд рублей, или на 19,9%, и на 1 апреля 2020 года составил 53,7 млрд рублей, сообщает Министерство финансов.

При этом внешний госдолг составил 16,6 млрд долларов, уменьшившись с начала года на 0,5 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 2,9%. В январе—марте 2020 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 247,7 млн долларов: 222,7 млн — правительства и банков Российской Федерации; 12,8 млн — Экспортно-импортного банка Китая; 8 млн — МБРР; 4,2 млн — Европейского банка реконструкции и развития и Северного инвестиционного банка.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 апреля 2020 года составил 10,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,7 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 19,1%.

По отношению к ВВП на 1 апреля госдолг составил 32,9%, в том числе внешний госдолг — 26,4%, внутренний — 6,5%. В 2020 году Беларусь должна направить на обслуживание государственного долга 2,9 млрд рублей и 6 млрд — на погашение основного долга. Более 85% расходов будут связаны с выплатами в пользу восточных кредиторов. Речь идет о России, Китае и Евразийском фонде стабилизации и развития.

Министр финансов Максим Ермолович заявил журналистам 16 апреля, что «каких-либо существенных проблем с исполнением обязательств по процентным платежам и по исполнению основного долга в текущем году у нас не возникает». По его словам, изменение курса белорусского рубля по отношению к доллару и евро не повлияет существенно на выплаты Беларуси по внешним долгам.
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Тэги: госдолг Минфин Персона: Максим Ермолович

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