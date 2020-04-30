Фотофакт. Мингорисполком показал проект «китайского» бассейна международного класса

К строительству бассейна международного класса возле ст. м. «Молодежная» планируют приступить в третьем квартале 2020 года.

Источник: телеграм-канал «Минск. Официально»

Архитекторы использовали цвета госфлага и элемент орнамента — ромб. Эта геометрическая фигура стала главным элементом основного фасада и крыши, информирует Мингорисполком.

Высота спортивного сооружения составит около 30 м, а его площадь — 40 тыс. м2. Внутреннее пространство разделено на три зоны: для соревнований, отдыха, разминки и тренировки. Помимо основного бассейна для состязаний пловцов также предусмотрены бассейны для прыжков в воду, разминки, обучения плаванию детей, своя чаша будет и в СПА-центре.

Вне соревновательного периода пространство внутри здания, по задумке архитекторов, можно использовать для проведения выставок, модного показа одежды, размещения кафе, магазинов. Рядом разместится спортивный парк, где можно будет покататься на скейтборде, позагорать на песчаном пляже, поплескаться в бассейне.

Завершить строительство комплекса намечено к концу 2023 года.