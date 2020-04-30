Минск закупил 70 троллейбусов с увеличенным автономным ходом
Завершена поставка первой партии автономных троллейбусов МАЗ в «Минсктранс».
«Эти троллейбусы очень важны для города, — отметил агентству
По словам Шкуратова, в ближайшие несколько месяцев основная часть этой техники будет задействована на «подменных» маршрутах. Речь идет, например, о ремонте моста на ул. Орловской. Что касается других маршрутов, то более-менее определенно можно говорить о маршруте № 52 «ДС «Малиновка-4» — ДС «Кунцевщина».