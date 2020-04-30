Минск закупил 70 троллейбусов с увеличенным автономным ходом

Завершена поставка первой партии автономных троллейбусов МАЗ в «Минсктранс».

«Эти троллейбусы очень важны для города, — отметил агентству «Минск-Новости» директор ГП «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов. — Они могут ехать по действующему маршруту, а при необходимости — следовать с опущенными штангами на автономном ходу. Это их качество незаменимо для тех участков дорог, где не построена контактная сеть, идут ремонтные работы или нужно объехать место ДТП. Батарея заряжается в пути, так что дополнительных подстанций не требуется».

По словам Шкуратова, в ближайшие несколько месяцев основная часть этой техники будет задействована на «подменных» маршрутах. Речь идет, например, о ремонте моста на ул. Орловской. Что касается других маршрутов, то более-менее определенно можно говорить о маршруте № 52 «ДС «Малиновка-4» — ДС «Кунцевщина».