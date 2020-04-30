Беларусь ищет деньги на азиатском рынке

Беларусь рассчитывает привлечь ресурсы Азиатского банка инфраструктурных инвестиций для поддержки банковской системы, сообщает БелаПАН .

По словам первого вице-премьера Дмитрия Крутого, «мы обсуждали вопрос поддержки ресурсами нашей банковской системы».

«Пока договорились с коллегами проработать выделение линии в размере 250 млн долларов (первый транш) для «Беларусбанка» и 100 млн долларов для Банка развития на поддержку компаний из наиболее пострадавших секторов», — сказал Крутой по итогам видеоконференции с участием руководства АБИИ.

По его словам, активно продвигаются переговоры с МВФ. «Они нам прислали свои запросные предложения по параметрам социально-экономического развития, бюджета, обслуживания государственного долга. Мы сейчас эти таблицы заполняем. По сути, идут технические консультации между экспертами. Сейчас нарабатываем те параметры обязательств, которые будут положены в письмо о намерениях», — отметил первый вице-премьер.

«Когда был подписан указ № 143 «О поддержке экономики», мы оперативно его разослали всем нашим коллегам из международных финансовых организаций. Они стали лучше понимать те меры, которые предпринимают правительство и Национальный банк, так что, думаю, сейчас процесс у нас ускорится в этом плане», — заявил Крутой.

Как сообщалось, сейчас Беларусь работает с Международным валютным фондом, Всемирным банком, Банком развития Китая, Европейским инвестиционным банком, правительствами отдельных стран с целью получения финансовой поддержки для восстановления экономики после эпидемии коронавируса. Страна рассчитывает на 2-2,5 млрд долларов от внешних кредиторов на преодоление последствий негативной эпидемиологической ситуации.

Напомним, сегодня сообщалось, что государственный долг Беларуси увеличился по сравнению с началом года на 8,9 млрд рублей (+19,9%), и на 1 апреля составил 53,7 млрд рублей.