Биржа: доллар сильно просел на последних торгах апреля

Доллар и евро заметно подешевели на последних в апреле торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Так, доллар 30 апреля снизился на 2,18 копейки (-0,89%) и составил 2,4143 белорусского рубля.

Евро уменьшился на 2,41 копейки (-0,91%) и составил 2,6261 белорусского рубля.

В свою очередь российский рубль вырос на 1,22 копейки (+0,37%) до 3,3188 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Цены на нефть растут на фоне ранних признаков восстановления спроса на топливо в США. Баррель Brent подорожал до 26 долларов.

Национальный банк Беларуси в мартовском комментарии ситуации на валютном рынке констатировал, что спрос на инвалюту значительно вырос, но в стране сохраняется режим плавающего курса и валютные интервенции будут осуществляться в ограниченных объемах.

В марте регулятор потратил 865,5 млн долларов на валютные интервенции для поддержки курса белорусского рубля. За первый месяц весны белорусский рубль ослаб к корзине иностранных валют на 6,6%. По отношению к доллару национальная валюта за месяц потеряла 15,5% стоимости, к евро — 15,3%, к российскому рублю — укрепилась на 1,5%.

7 апреля главный банк страны сообщил, что золотовалютные резервы Беларуси сократились за март на 1 млрд 18,4 млн долларов, или на 11,6%, и составили на 1 апреля 7,79 млрд долларов.