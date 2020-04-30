Засветился вор в законе: кровавая криминальная разборка в оршанском казино попала на видео

В сети появилось видео кровавой криминальной разборки, которая произошла в оршанском казино «Венеция».

Как пишет сегодня ИА «Прайм Крайм», инцидент случился еще второго апреля. В разборке, отмечает интернет-издание, специализирующееся на новостях из мира криминалитета, участвовал 46-летний Олег Герасимович, известный в определенных кругах как вор в законе Муму или Слуцкий.

«Объектом нападения стал сторонник вора в законе Александра Кушнерова — оршанский авторитет Доморосов, он же Морозик, получивший множественные ножевые ранения», — отмечает ИА.

По информации источника, знакомого с ситуацией, «выйти из спячки» Муму заставило избиение его старого приятеля Островка, в миру — Юрия Островского. Кроме Муму и Островка, в деле были «шеф силового блока» Муму Александр Позняк и ранее не попадавший в поле зрения правоохранителей житель Глуска».

«Несмотря на то, что все участники инцидента установлены, уголовное дело до сих пор не возбуждено», — утверждает «Прайм-Крайм».

На сегодняшний день в Беларуси на свободе находятся два вора в законе — Кушнеров и Герасимович (принадлежат к разным воровским идеологиям и взаимно не признают друг друга).

В скором времени на свободу выйдет 38-летний Павел Алексеевич (которого знают как вора в законе Паштета).