Китай бросил «Беларуськалию» спасательный круг

Белорусская калийная компания заключила новый контракт на поставку калийных удобрений.

По информации пресс-служба компании, БКК и Консорциум китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) приняли решение «сделать жизненно необходимый для всего мирового рынка удобрений шаг и заключить соглашение о новой цене китайского контракта».

Как сообщается, новый контракт заключен по цене 220 долларов с поставками в 2020-м.

«Цена нового китайского контракта создает прочный фундамент для стабилизации, восстановления и последующего поступательного развития мирового калийного рынка», — считают в БКК.

Белорусская сторона поблагодарила партнеров за «конструктивный подход, понимание ситуации и стремление к развитию рынка».

Вместе с тем пресс-служба отмечает, что складывающая в последнее время макроэкономическая ситуация в мире отличается рядом кризисных факторов: историческое падение цен на нефть и иные сырьевые ресурсы, девальвация национальных валют и т.д.

«Пандемия COVID-19 внесла свой негативный вклад в общую нестабильную обстановку, затронув в числе прочих и рынок удобрений и сельского хозяйства, оказав влияние на целостность логистических цепочек и регулярность поставок, — отмечает пресс-служба. — Введенные карантинные меры заставили как правительства, так и население большей части мира еще более отчетливо оценить значение сельскохозяйственной отрасли для нормальной жизни. Продовольственная безопасность вновь становится во главу угла, и обеспечение непрерывности производства продуктов питания и связанных с ними цепочек поставок должно стать приоритетной задачей для всех».