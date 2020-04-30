COVID-19 в Беларуси. Под Брагином сельчанина оштрафовали на крупную сумму за нарушение режима самоизоляции

/ Общество
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В Брагинский РОВД поступило сообщение, что приехавший из российской столицы житель одного из сел района нарушил режим самоизоляции.

Сельчанин знал об условиях, которые он должен был соблюдать (об этом ему рассказал фельдшер в первый же день).

Однако предупреждения были проигнорированы — он без использования средств индивидуальной защиты отправился в соседнюю деревню за покупками.

Как сообщили в РОВД, прибыв по месту вызова, сотрудники милиции застали его в нетрезвом виде.

Районный суд, рассмотрев административное дело, оштрафовал мужчину на 30 базовых величин (810 рублей).

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 самоизоляция штрафы Город: Брагин

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