Фотофакт. Беларусь передала России капсулы с землей с мест воинских захоронений

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30 апреля в Минске перед Храмом-памятником в честь Всех святых прошла торжественная церемония передачи капсул с землей с мест захоронений времен Великой Отечественной войны на территории Беларуси представителям России для последующей закладки в основание плит Главного храма Вооруженных сил РФ.

Всего было передано семь капсул из шести областей и Минска, а также каталог захоронений, общая численность которых составляет 6807.

Посол России Дмитрий Мезенцев

 

 

Фото Сергея Сацюка
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Тэги: воинские захоронения Персона: Дмитрий Мезенцев Город: Минск

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