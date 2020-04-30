Фотофакт. Беларусь передала России капсулы с землей с мест воинских захоронений

30 апреля в Минске перед Храмом-памятником в честь Всех святых прошла торжественная церемония передачи капсул с землей с мест захоронений времен Великой Отечественной войны на территории Беларуси представителям России для последующей закладки в основание плит Главного храма Вооруженных сил РФ.

Всего было передано семь капсул из шести областей и Минска, а также каталог захоронений, общая численность которых составляет 6807.

Посол России Дмитрий Мезенцев

Фото Сергея Сацюка