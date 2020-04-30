Лукашенко пригрозил жесточайше наказывать за махинации с «гуманитаркой»

Александр Лукашенко пообещал жесточайшую ответственность за нецелевое использование гуманитарной помощи.

На сегодняшнем совещании он заявил: «Если ты получил гуманитарную помощь из-за рубежа, и те, кто предоставляет эту гуманитарную помощь, это люди порядочные, они хотят, чтобы помощь дошла до адресата. И если эта помощь, как я уже говорил, растворяется по дороге, за это должна быть жесточайшая ответственность».

Он также подчеркнул, передает пресс-служба президента, что откажется от помощи из-за границы, если иностранные партнеры будут против введения в Беларуси платной регистрации: «Я знаю, что многие из вас переживают за то, что если мы какую-то сотую долю процента введем за регистрацию или очень жестко будем ее контролировать, значит, поток гуманитарной помощи может уменьшиться. Тогда и не надо нам такая помощь».