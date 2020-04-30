Абонентам МТС стал доступен благотворительный USSD-номер для помощи медикам

/ Общество
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Абоненты МТС могут оказать помощь медикам Беларуси, набрав благотворительный USSD-номер *222*19#.

С лицевого счета пользователей спишется фиксированная сумма — 2 рубля. Добровольные пожертвования будут перечислены в Республиканский центр организации медицинского реагирования.

Помочь медикам могут абоненты (физические лица) всех тарифных планов. Количество USSD-запросов на номер *222*19# не ограничено и зависит от положительного баланса на лицевом счете клиента.

Комиссия за перевод не взимается. После завершения операции на абонентский номер придет подтверждающее уведомление о списании средств.

Все средства, собранные с помощью короткого USSD-запроса на номер *222*19#, переводятся на счет Республиканского центра организации медицинского реагирования.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: МТС коронавирус COVID-19

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