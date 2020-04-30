Ученые заявляют, что первое лекарство от COVID-19 успешно прошло испытания

Предварительные итоги масштабных клинических исследований антивирусного препарата ремдесивир подтверждают его эффективность в борьбе с заболеванием COVID -19.

Эксперимент еще не завершен, однако первые результаты оказались достаточно убедительными для того, чтобы Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США выпустил по этому поводу специальное заявление, подтверждающее эффективность препарата, пишет Би-би-си .

«Данные показывают, что ремдесивир оказывает однозначный существенный позитивный эффект, ускоряя выздоровление», — заявил глава NIAID Энтони Фаучи.

В эксперименте, начавшемся более двух месяцев назад, принимают участие более 1 тыс. пациентов из США, Азии и Европы с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Как отмечается, в ходе исследований используется метод двойного слепого тестирования: больных делят на две группы, в одной из которых пациенты получают ремдесивир (в дополнение к обычному симптоматическому лечению), а в другой — плацебо. При этом в которой из групп находится тот или иной конкретный пациент, не знает ни он сам, ни его лечащие врачи.

По предварительным данным, больные, принимающие экспериментальный препарат, выздоравливают почти в полтора раза быстрее — в среднем за 11 дней, против 15 у пациентов из контрольной группы.

Есть разница и в показателях смертности, хоть и не такая существенная: в контрольной группе скончалось 11,6% больных, в экспериментальной — 8%.

Если окончательные результаты исследования не будут сильно расходиться с его промежуточными итогами, ремдесивир станет первым лекарством, успешно прошедшим клинические испытания против COVID-19.