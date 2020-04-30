ЕС поставил Беларуси условие для получения 60 млн евро на борьбу с COVID-19

В Европейском союзе назвали единственное условие для оказания Беларуси помощи в связи с пандемией.

Ранее сообщалось, что в рамках глобального ответа ЕС на вспышку коронавируса был создан пакет поддержки для шести стран Восточного партнерства на общую сумму 80 млн евро для неотложных потребностей в секторе здравоохранения и 883 млн евро для краткосрочных потребностей в социально-экономической сфере. Из этой поддержки Беларуси предназначено более 60 млн евро.

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, он уже подчеркивал в беседе с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, что «совместная работа в рамках многосторонней системы является наиболее эффективным способом реагирования на кризис с коронавирусом».

«Я знаю, что белорусские власти уже тесно сотрудничают со Всемирной организацией здравоохранения, но я также знаю, что нужно больше. Поэтому настоятельно призываю белорусские власти следовать рекомендациям ВОЗ в отношении предотвращения пандемии», — заявил он «Свободе» .

В то же время еврочиновник нашел абсурдной ситуацию, когда с одной стороны предлагается помощь, а с другой — исполняются рекомендации ВОЗ.