Лукашенко назвал тех, кто в Беларуси заслуживает почета и благодарности

Накануне Праздника труда, который в Беларуси отмечается 1 мая, Александр Лукашенко поздравил соотечественников.

Фото пресс-службы президента

По его словам, Первомай «символизирует солидарность трудящихся, стирает границы между странами и поколениями».

Он считает, что для жителей страны «созидательная работа на родной земле под мирным небом всегда была и остается величайшей ценностью».

Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси почета и благодарности «заслуживают все трудовые коллективы, ветераны труда, молодые специалисты, каждый, кто вносит свой вклад в общее благо, делает Отечество богаче и краше».

Президент отметил, что в республике строится «будущее на принципах социальной справедливости, безграничного уважения к неравнодушным и талантливым профессионалам, которые, не жалея сил, готовы решить самые сложные задачи, стоящие перед государством, и защитить наш народ от любых напастей».

Глава государства не сомневается, что «вместе мы справимся со всеми вызовами времени».