Назван чемпион досрочно прекращенного первенства Франции
Директорат высшего дивизиона чемпионата Франции по футболу (Лига 1) объявил о досрочном завершении турнира.
На такой шаг руководство пошло из-за пандемии коронавируса нового типа.
Названа тройка призеров:
- «Пари Сен-Жермен»;
- «Марсель»;
- «Ренн».
Напомним, ранее сообщалось, что на заседании совета Серии А (высший дивизион итальянского футбола) принято решение доиграть чемпионат 2019/2020.
СМИ сообщали, что УЕФА планирует возобновить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы в начале августа: ЛЕ — 2-3 августа, а ЛЧ — 7-8 августа. Ожидается, что игры будут проходить каждые три дня.