Назван чемпион досрочно прекращенного первенства Франции

Директорат высшего дивизиона чемпионата Франции по футболу (Лига 1) объявил о досрочном завершении турнира.

На такой шаг руководство пошло из-за пандемии коронавируса нового типа.

Названа тройка призеров:

«Пари Сен-Жермен»; «Марсель»; «Ренн».

Напомним, ранее сообщалось, что на заседании совета Серии А (высший дивизион итальянского футбола) принято решение доиграть чемпионат 2019/2020.

СМИ сообщали, что УЕФА планирует возобновить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы в начале августа: ЛЕ — 2-3 августа, а ЛЧ — 7-8 августа. Ожидается, что игры будут проходить каждые три дня.