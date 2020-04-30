Назван чемпион досрочно прекращенного первенства Франции

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Директорат высшего дивизиона чемпионата Франции по футболу (Лига 1) объявил о досрочном завершении турнира.

На такой шаг руководство пошло из-за пандемии коронавируса нового типа.

Названа тройка призеров:

  1. «Пари Сен-Жермен»;
  2. «Марсель»;
  3. «Ренн».

Напомним, ранее сообщалось, что на заседании совета Серии А (высший дивизион итальянского футбола) принято решение доиграть чемпионат 2019/2020.

СМИ сообщали, что УЕФА планирует возобновить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы в начале августа: ЛЕ — 2-3 августа, а ЛЧ — 7-8 августа. Ожидается, что игры будут проходить каждые три дня.
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Тэги: футбол-Франция

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