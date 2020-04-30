«Транснефть» согласовала компенсацию МНПЗ за «грязную нефть»

Компания «Транснефть» согласовала с белорусской стороной размер компенсации Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу за «грязную нефть».

Как заявил первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин, 30 апреля также было подписано соглашение об урегулировании последствий инцидента с «Газпром нефтью». Ранее компания подписала аналогичные соглашения с «Лукойлом» и «Сургутнефтегазом».

Ранее посол Беларуси в Москве Владимир Семашко заявлял, что Минск рассчитывает на компенсацию потерь в размере около 70 млн долларов.

7 июня 2019-го в ходе поездки в Витебскую область Александр Лукашенко распорядился по деловому решать вопросы по компенсации потерь в результате поставки в Беларусь грязной нефти: «Ползать на коленях не надо – надо садиться и по-деловому решать».

Он подчеркнул, что Беларусь «больше всего пострадала. А нам говорят: ну, что там, белорусы, — они ничего не потеряли. Как так?! Поэтому надо следить и смотреть, почему они, например, платят 800 млн долларов ущерба, а мы больше всех пострадали, но 20 млн долларов».

Ранее сообщалось, что корпорация «Роснефть» получила претензии от «Белнефтехима» на 155 млн долларов.

Позже российские СМИ писали, что МНПЗ получит от «Транснефти» 61,6 млн долларов.