Штраф до 1500 евро: за что в Литве наказывают во время пандемии

В предстоящие выходные полиция Литвы будет нести службу в усиленном режиме. Ожидается, что будет задействовано на 40% стражей порядка больше, чем обычно.

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Генкомиссар полиции Ренатас Пожела на пресс-конференции заявил, пишет ru.delfi.lt , что полиция будет проверять транспортные средства, жителей: «Мы будем проверять, соблюдают ли жители режим изоляции, носят ли маски в общественных местах».

В настоящее время штрафы за нарушение правил карантина следующие:

для физлиц — от 500 до 1500 евро;

для юрлиц — от 1500 до 6000 евро.

Вот за что штрафуют граждан: