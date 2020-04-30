Штраф до 1500 евро: за что в Литве наказывают во время пандемии

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В предстоящие выходные полиция Литвы будет нести службу в усиленном режиме. Ожидается, что будет задействовано на 40% стражей порядка больше, чем обычно.

© DELFI / Andrius Ufartas

Генкомиссар полиции Ренатас Пожела на пресс-конференции заявил, пишет ru.delfi.lt, что полиция будет проверять транспортные средства, жителей: «Мы будем проверять, соблюдают ли жители режим изоляции, носят ли маски в общественных местах».

В настоящее время штрафы за нарушение правил карантина следующие:

  • для физлиц — от 500 до 1500 евро;
  • для юрлиц — от 1500 до 6000 евро.

Вот за что штрафуют граждан:

  1. За нарушение режима самоизоляции (14 дней);
  2. За появление в общественном месте группами больше двух человек (исключение касается только членов семьи);
  3. За плавание на яхтах, лодках и др. плавучих средствах в компании больше двух человек (исключение - члены семьи);
  4. За появление в общественном месте без маски, респиратора или платка, закрывающего нос и рот (по новым правилам без маски можно принимать пищу в кафе, а также находиться за пределами населенного пункта если в радиусе 20 метров нет других людей за исключением членов семьи);
  5. За разрешение детям играть на площадках с чужой детворой.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Литва штрафы коронавирус COVID-19

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