Штраф до 1500 евро: за что в Литве наказывают во время пандемии
В предстоящие выходные полиция Литвы будет нести службу в усиленном режиме. Ожидается, что будет задействовано на 40% стражей порядка больше, чем обычно.
Генкомиссар полиции Ренатас Пожела на пресс-конференции заявил, пишет
В настоящее время штрафы за нарушение правил карантина следующие:
- для физлиц — от 500 до 1500 евро;
- для юрлиц — от 1500 до 6000 евро.
Вот за что штрафуют граждан:
- За нарушение режима самоизоляции (14 дней);
- За появление в общественном месте группами больше двух человек (исключение касается только членов семьи);
- За плавание на яхтах, лодках и др. плавучих средствах в компании больше двух человек (исключение - члены семьи);
- За появление в общественном месте без маски, респиратора или платка, закрывающего нос и рот (по новым правилам без маски можно принимать пищу в кафе, а также находиться за пределами населенного пункта если в радиусе 20 метров нет других людей за исключением членов семьи);
- За разрешение детям играть на площадках с чужой детворой.