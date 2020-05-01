Погода для маевки на природе, но лучше остаться дома

В Беларуси первого мая погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления.

Фото носит иллюстративный характер

Ожидается переменная облачность. Дождей не предвидется.

Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха в регионах, прогнозирует Белгидромет, днем будет следующей:

Брест +16..+18°C;

Витебск +13..+15°C;

Гомель +14..+16°C;

Гродно +15..+17°C;

Могилев +14..+16°C;

Минск +14..+16°C.

Как видим, белорусов сегодня ожидает комфортная погода. В былые часы говорили: погода для шашлыков…

Однако сейчас на дворе пандемия коронавируса, поэтому медики советуют гражданам на время забыть о природе и жареном на углях мясе и остаться дома.