Погода для маевки на природе, но лучше остаться дома
В Беларуси первого мая погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления.
Ожидается переменная облачность. Дождей не предвидется.
Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха в регионах, прогнозирует Белгидромет, днем будет следующей:
- Брест +16..+18°C;
- Витебск +13..+15°C;
- Гомель +14..+16°C;
- Гродно +15..+17°C;
- Могилев +14..+16°C;
- Минск +14..+16°C.
Как видим, белорусов сегодня ожидает комфортная погода. В былые часы говорили: погода для шашлыков…
Однако сейчас на дворе пандемия коронавируса, поэтому медики советуют гражданам на время забыть о природе и жареном на углях мясе и остаться дома.