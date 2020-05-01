Завершилось онлайн-голосование на праймериз оппозиции

Завершился очередной этап праймериз оппозиции по выбору единого кандидата в президенты — голосование в интернете.

Победу одержал исполняющий обязанности председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов.

Всего в голосовании приняло участие 4457 человек. Вот как распределись голоса:

Николай Козлов — 1774; Юрий Губаревич — 1610; Ольга Ковалькова — 1073.

Онлайн-голосование на праймериз оппозиции началось 27 марта и завершилось 30 апреля в 23:59. За этот период в лидерах успели побывать все три участника, но последнее время первое место удерживал именно Козлов.

В комментарии БелаПАН он отметил, что «результатом вполне удовлетворен». Теперь, по словам Николая Козлова, предстоит проверка результатов праймериз, которой займется контрольная группа.

«Следующим этапом будет конгресс, который и определит победителя», — сказал политик.

По мнению Козлова, «власти реально боятся этой процедуры, поскольку понимают, что наше объединение, как и любой путь, начинается с первого шага». Лидер ОГП признал, что «голосование могло пройти и бодрее», но в ситуацию «серьезно вмешался коронавирус».

«Праймериз, несмотря на все сложности, выполнил главную задачу, став инструментом объединения. Я могу сказать, что уже ряд оппозиционных организаций проявили заинтересованность», — добавил Козлов.

Он призвал «здоровые силы общества к объединению перед лицом серьезных вызовов» и в условиях ослабления режима.

Праймериз оппозиции включает в себя три этапа: региональные поездки (они начались в марте, но 18 марта были прекращены в связи с распространением коронавирусной инфекции), онлайн-голосование и Конгресс демократических сил, намеченный на конец мая.

Процедура праймериз предполагает использование рейтинговой системы. Потенциально кандидат может набрать 100 баллов. Первые 10 баллов будут распределены партиями между кандидатами. Каждая организация может присудить по 2 балла. Также 30 баллов можно получить во время интернет-голосования, 30 — во время голосования в регионах, 30 — на Конгрессе демократических сил.

Результаты поездок по регионам следующие:

Юрий Губаревич — 248 голосов; Николпай Козлов — 61; Ольга Ковалькова — 28.

Президентские выборы должны состояться не позднее 30 августа.

Фото со страницы Николая Козлова в соцсети