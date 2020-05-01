Что произошло с рублем

Несмотря на серьезную волатильность, которой подверглась наша национальная валюта в апреле, по итогам месяца она продемонстрировала укрепление к доллару.

Средний курс наличной американской валюты в апреле снизился на 6,38%, однако с начала года — вырос на 14,91% (с 2,1134 до 2,4285 рубля), свидетельствует проведенный БелаПАН мониторинг котировок, выставляемых головными отделениями банков.

В январе доллар подорожал на 1,29% (до 2,1406 рубля), в феврале — на 4,74% (до 2,2421), в марте — на 15,69% (до 2,5939), в апреле — снизился на 6,38%.

Средний курс покупки уменьшился за последний месяц на 6,24% (с 2,5650 до 2,4049 рубля), продажи — на 6,51% (с 2,6228 до 2,4520).

Биржевой курс доллара повысился за январь на 1,64% (с 2,1036 до 2,1380 рубля), за февраль — на 4,73% (до 2,2391), за март — на 15,47% (до 2,5856), за апрель — снизился на 6,63% (до 2,4143), с начала года — увеличился на 14,77%.

В январе-апреле 2019 года средний наличный курс доллара уменьшился на 3,25% (в апреле — на 1,22%), за год — на 2,74%. В 2018 году американская валюта подорожала на 9,09%, в 2017-м — на 1,62%, в 2016-м — на 4,69%, в 2015-м — на 33,37%, в 2014-м — на 46,73%, в 2013-м — на 10,88%.