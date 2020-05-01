Соглашение ОПЕК+ вступило в действие — цены на нефть идут в гору

/ Экономика
Просмотров: 563

С первого мая заработало соглашение ОПЕК+, которое ведущие страны-добытчики «черного золота» заключили 12 апреля.

Фото pixabay.com

Как отмечалось ранее, в мае-июне общее сокращение добычи в мире должно составить 9,7 млн баррелей в сутки.

Среди 23 участников сделки десять стран ОПЕК (Алжир, Ангола, Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, Ирак, Кувейт, Нигерия, Саудовская Аравия и ОАЭ). Еще десять государств не входят в картель (Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан и Южный Судан). Еще три члена ОПЕК (Иран, Ливия и Венесуэла) освобождены от сокращений добычи из-за политических проблем.

Согласно данным электронных торгов утром первого мая, эталонные сорта нефти демонстрируют следующие показатели:

  • Brent добавляет 2,23% — 27,07 доллара за баррель;
  • WTI укрепляется на 4,30% — 19,65 доллара за баррель.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: нефть мировые цены на нефть

Другие материалы на эту тему:

«У нас госрезерв лежит больше 20 лет». Лукашенко поручил запастись нефтью впрок

«У нас госрезерв лежит больше 20 лет». Лукашенко поручил запастись нефтью впрок

Зачем Беларусь платит 60 тысяч долларов американскому лоббисту

Зачем Беларусь платит 60 тысяч долларов американскому лоббисту

Россия может лишить Беларусь 10 млрд долларов

Россия может лишить Беларусь 10 млрд долларов

Налоговый маневр в России ударит по белорусским НПЗ

Налоговый маневр в России ударит по белорусским НПЗ