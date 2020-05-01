Соглашение ОПЕК+ вступило в действие — цены на нефть идут в гору
С первого мая заработало соглашение ОПЕК+, которое ведущие страны-добытчики «черного золота» заключили 12 апреля.
Как отмечалось ранее, в мае-июне общее сокращение добычи в мире должно составить 9,7 млн баррелей в сутки.
Среди 23 участников сделки десять стран ОПЕК (Алжир, Ангола, Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, Ирак, Кувейт, Нигерия, Саудовская Аравия и ОАЭ). Еще десять государств не входят в картель (Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан и Южный Судан). Еще три члена ОПЕК (Иран, Ливия и Венесуэла) освобождены от сокращений добычи из-за политических проблем.
Согласно данным электронных торгов утром первого мая, эталонные сорта нефти демонстрируют следующие показатели:
- Brent добавляет 2,23% — 27,07 доллара за баррель;
- WTI укрепляется на 4,30% — 19,65 доллара за баррель.