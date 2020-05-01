Где ГАИ расставила ловушки

В Беларуси на протяжении трех выходных дней сотрудники Госавтоинспекции будут работать в усиленном режиме.

Это связано с тем, что «ожидается увеличение количества участников дорожного движения».

ГАИ призывает всех быть предельно внимательными, выбирать безопасную скорость движения и соблюдать необходимую дистанцию, отказаться от необдуманных маневров, не забывать о ремнях безопасности (мотоциклистам — о мотошлеме, специальных устройств при перевозке детей до 12 лет).

Пешеходам следует помнить, что в темное время суток или в условиях недостаточной видимости на человеке должен быть фликер, а велосипедисту необходимо передвигаться с включенными фонарями, излучающими белый свет спереди и красный сзади.

Как обычно, будет вестись работа по борьбе с лихачами.

Так, по данным УГАИ Витебской области, в регионе мобильные датчики контроля скорости будут установлены в следующих местах по третье мая включительно: на проспекте Московском в Витебске и на улице Богдановича в Полоцке (с 10:00 до 20:00).

В Гродненской области к патрулированию будут подключены экипажи отдельного спецвзвода «Дельта», которые будут нести службу в местах наиболее с наиболее сложной обстановкой.

Особое внимание будет уделено мотоциклистам. Мотопатрули будут нести службу в тех районах, где байкеры чаще всего нарушают правила.

Радары сегодня будут находиться: на проспекте Клецкова в Гродно и в Волковысском районе на дороге Р99 Барановичи — Пограничный — Гродно.

Столичная ГАИ установит в мае мобильные датчики в девяти местах .

Любителям быстрой езды необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;

от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;

свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Актуальность поведения лихачей получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».

Напомним, после замечаний Лукашенко о том, что из водителей делают злостных нарушителей, ГАИ пересмотрела подход к разрешенным скоростным режимам на некоторых участках дорог.