В апреле рубль занял первое место в бывшем СССР по укреплению к доллару

На 15,81% (с 2,1036 до 2,4361) увеличился официальный курс доллара к белорусскому рублю в январе-апреле 2020 года. Это второй показатель на территории бывшего СССР.

Как свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ котировок центробанков на 31 декабря 2019 года и 30 апреля 2020 года, по итогам января курс увеличился на 1,62% (седьмое место), января-февраля — на 6,44% (второе), первого квартала — на 23,71% (второе).

Лидером по росту курса доллара за четыре месяца текущего года оказалась Россия — 19,03% (с 61,9057 до 73,6894 рубля). В первой пятерке также Украина — 13,87% (с 23,6862 до 26,9714 гривны), Кыргызстан — 13,35% (с 69,6439 до 78,9435 сома) и Казахстан — 12,65% (с 381,18 до 429,41 тенге).

Далее расположились: Грузия — 11,70% (с 2,8677 до 3,2032 лари); Узбекистан — 6,55% (с 9.507,56 до 10.130 сумов); Таджикистан — 5,74% (с 9,6872 до 10,2433 сомони); Молдова — 4,00% (с 17,2093 до 17,8976 лея); Латвия, Литва и Эстония — 3,29% (с 0,8902 до 0,9195 евро).

В Азербайджане и Туркменистане официальный курс доллара не изменился (1,7 и 3,5 маната соответственно), в Армении — снизился на 0,09% (с 479,70 до 479,28 драма).

За апрель доллар в Беларуси подешевел на 6,39%, что стало наибольшим показателем на территории бывшего СССР. В России курс американской валюты снизился на 5,20%, в Армении — на 4,99%, Казахстане — на 4,15%, Украине — на 3,88%, Грузии — на 2,48%, Кыргызстане — на 2,31%, Молдове — на 1,50%. В Таджикистане доллар подорожал на 0,42%, в Латвии, Литве и Эстонии — на 0,75%, Узбекистане — на 6,03%. В Азербайджане и Туркменистане курс не изменился.

В самопровозглашенном Приднестровье, которое имеет собственную финансовую систему, курс американской валюты в январе—апреле не изменился (16,1 рубля).

За первые четыре месяца 2019 года официальный курс доллара в Беларуси снизился на 2,36%, по итогам года — на 2,60% (третье место на территории бывшего СССР). В 2018 году Беларусь заняла третье место по росту официального курса доллара к национальной валюте (на 9,48%), в 2017-м — четвертое (на 0,73%), в 2016-м — шестое (на 5,47%), в 2015-м и 2014-м — третье (соответственно на 56,70 и 24,61%), в 2013-м — второе (на 10,97%), в 2012-м — четвертое (на 2,63%), в 2011-м — первое (на 178,33%), в 2010-м — седьмое (на 4,79%), в 2009-м — первое (на 30,14%), в 2008-м — девятое (на 2,33%).

Ранее сообщалось, что средний курс наличной американской валюты в апреле снизился на 6,38%, однако с начала года — вырос на 14,91% (с 2,1134 до 2,4285 рубля).