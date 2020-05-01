Разведка США высказалась о появлении коронавируса SARS-CoV-2

Аппарат директора Национальной разведки США, который контролирует деятельность американских смпецслужб, выступил с заявлением по поводу появления коронавируса SARS-CoV-2.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Как сообщается, по мнению американской разведки, которое корреспондируется с точкой зрения некоторых ученых, вирус возник в естественных условиях, а затем передался человеку.

Это первый ответ спецслужб на циркулирующие в мире теории о том, коронавирус был создан в лаборатории Уханя.

В свою очередь президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что лично видел доказательства того, что коронавирус был разработан в Уханьском институте вирусологии.

Так, на пресс-конференции в Белом доме он сказал, что власти КНР либо не смогли остановить распространение вируса, либо решили, что не стоит этого делать, пишет Би-би-си .

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, специалисты которого отслиживают информацию, всего в мире заразились более 3,25 млн человек, более 233 тыс. скончались.