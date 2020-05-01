Разведка США высказалась о появлении коронавируса SARS-CoV-2
Аппарат директора Национальной разведки США, который контролирует деятельность американских смпецслужб, выступил с заявлением по поводу появления коронавируса SARS-CoV-2.
Как сообщается, по мнению американской разведки, которое корреспондируется с точкой зрения некоторых ученых, вирус возник в естественных условиях, а затем передался человеку.
Это первый ответ спецслужб на циркулирующие в мире теории о том, коронавирус был создан в лаборатории Уханя.
В свою очередь президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что лично видел доказательства того, что коронавирус был разработан в Уханьском институте вирусологии.
Так, на пресс-конференции в Белом доме он сказал, что власти КНР либо не смогли остановить распространение вируса, либо решили, что не стоит этого делать, пишет
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, специалисты которого отслиживают информацию, всего в мире заразились более 3,25 млн человек, более 233 тыс. скончались.