Пьяная минчанка попалась, когда ехала за рулем с дочерью на коленях

Очередной случай пьянства за рулем выявлен в Беларуси.

По информации УГАИ Минской области, недалеко от деревни Уборки (Червенский район) был остановлен «Ниссан Кашкай», за рулем которого находилась женщина с маленьким ребенком на коленях.

Как выяснилось, подозрения экипажа ДПС не было беспочвенным — у 35-летней минчанки в выдыхаемом воздухе зафиксировано почти два промилле алкоголя.

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция будет нести на выходных службу в усиленном режиме.