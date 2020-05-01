Пьяная минчанка попалась, когда ехала за рулем с дочерью на коленях
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Очередной случай пьянства за рулем выявлен в Беларуси.
По информации УГАИ Минской области, недалеко от деревни Уборки (Червенский район) был остановлен «Ниссан Кашкай», за рулем которого находилась женщина с маленьким ребенком на коленях.
Как выяснилось, подозрения экипажа ДПС не было беспочвенным — у 35-летней минчанки в выдыхаемом воздухе зафиксировано почти два промилле алкоголя.
Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция будет нести на выходных службу в усиленном режиме.