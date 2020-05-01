COVID-19. Когда Беларусь выйдет на пик заболеваемости

Завотделением Минской областной больницы эпидемиолог Виктор Сущевич поделился мнением, когда Беларусь выйдет на пик по заболеваемости COVID-19.

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По его словам, пик заболеваемости, по исследованиям международных экспертов, придется на конец этого месяца. Далее, считает он, начнется спад.

Специалист подчеркнул, что уже сегодня, исследуя опыт зарубежных коллег, можно отследить, как формируется коллективный иммунитет и с какими вызовами столкнется мировая система здравоохранения, сообщает tvr.by .

По данным Минздрава на 30 апреля, в Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 14 027 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели и выписаны 2386 пациентов. Умерли 89 человек. Прирост случаев коронавирусной инфекции за сутки составил 846. Число летальных исходов увеличилось на пять.

Ранее сообщалось, что по мнению американской разведки, которое корреспондируется с точкой зрения некоторых ученых, вирус возник в естественных условиях, а затем передался человеку.

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