СМИ: Путин в самый неподходящий момент допустил две роковые ошибки

Несмотря на то, что Владимир Путин «имеет заслуженную репутацию проницательного тактика и политика, твердо принимающего решения», он допускает серьезные ошибки.

Фото пресс-службы Кремля

По мнению washingtonpost.com , первую ошибку президент РФ совершил, отклонив уговоры Саудовской Аравии сократить добычу, что привело к обвалу мировых цен на «черное золото»: «Путин, вероятно, надеялся, что внезапное падение цен обанкротит многих независимых американских добытчиков сланцевой нефти (…). Но то, что Путин планировал как нокаутирующий удар, оказалось скорее голом в собственные ворота».

По мнению автора вторая большая ошибка хозяина Кремля состояла в том, чтобы «позволить своей пропагандистской машине проецировать ауру непобедимости, даже когда цунами Covid-19 уже распространялось по всей России».

«Теперь, когда пользователи соцсетей обмениваются видеороликами, показывающими, как машины скорой помощи выстраиваются в многокилометровые очереди, чтобы устроить пациентов в переполненные московские больницы, больше невозможно утверждать, что все под контролем», — пишет влиятельное американское издание.

Такие ошибки, отмечает автор, могут поставить под вопрос планы Путина по изменению Конституции.

«Что будет дальше, трудно предсказать с какой-либо определенностью, но ясно одно: легитимность путинского режима будет тестироваться, как никогда прежде», — резюмировал автор материала.