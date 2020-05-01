В храме Минобороны РФ демонтировали мозаику с Путиным

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По сообщению РПЦ, такое решение было принято в связи с пожеланием самого российского президента.

Фото: «МБХ медиа»

По словам его спикера Дмитрия Пескова, глава Кремля посчитал, что давать таким образом оценку его работе «пока рано», передает kommersant.ru.

В храме Воскресения Христова сделали мозаику с Путиным, главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, спикером Госдумы Вячеславом Володиным, секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, директором ФСБ Александром Бортниковым и начальником генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.
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Тэги: Минобороны РФ мозаика Персона: Владимир Путин Город: Кубинка

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