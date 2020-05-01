Минздрав подтвердил 93 случая смерти в результате коронавируса

На территории страны выявили 14 917 человек с коронавирусом, что составляет 8% от количества проведенных тестов — 186 262.

По данным Минздрава, за весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 93 пациента «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

На 1 мая выздоровели и выписаны 2918 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Только самые важные новости в наших каналах в Telegram и Viber ! Подпишитесь!

Читайте по теме: