Минздрав подтвердил 93 случая смерти в результате коронавируса

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На территории страны выявили 14 917 человек с коронавирусом, что составляет 8% от количества проведенных тестов — 186 262.

По данным Минздрава, за весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 93 пациента «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

На 1 мая выздоровели и выписаны 2918 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: Минздрав коронавирус COVID-19

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