Минтруда увеличило минимальные потребительские бюджеты

Для семьи из четырех человек МПБ увеличен на 8,3% до 406 рублей 4 копейки.

Для трудоспособного населения МПБ составляет 513 рублей 77 копеек; пенсионеров — 398 рублей 40 копеек; детей до трех лет — 340 рублей 1 копейку; от трех до шести лет — 434 рубля 64 копейки; от шести до 18 лет — 441 рубль 79 копеек; молодой семьи из трех человек — 437 рублей 84 копейки, сообщили в Минтруда.

Минимальный потребительский бюджет представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных потребностей человека. Удельный вес статей расходов в МПБ семьи из четырех человек в ценах марта 2020 год составил: продукты питания — 48,2%; одежда, белье, обувь — 19,1%; жилищно-коммунальные услуги — 8,7%; бытовые услуги, транспорт, связь — 8,8%; мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения — 8,8%; культурно-просветительные мероприятия и отдых — 1,3%; взносы и платежи — 2,5%; лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены — 2,6%.

Среднедушевой МПБ семьи из четырех человек служит основой для определения права граждан на получение льготных кредитов и субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений, а также определения права граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, на получение льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек.