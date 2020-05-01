Лукашенко пообещал справиться «со всеми вызовами времени»

Президент поздравил соотечественников с Первомаем.

«В нашей стране почета и благодарности заслуживают все трудовые коллективы, ветераны труда, молодые специалисты, каждый, кто вносит свой вклад в общее благо, делает Отечество богаче и краше», — подчеркнул Лукашенко.

По сообщению пресс-службы президента, он отметил, что в Беларуси строят будущее на принципах социальной справедливости и безграничного уважения к неравнодушным и талантливым профессионалам, которые способны решать сложные задачи, стоящие перед страной, и защитить народ от любых напастей.

«Вместе мы справимся со всеми вызовами времени», — заключил Лукашенко.