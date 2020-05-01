В первом белорусском онлайн-митинге участвовали 632 человека

Первый в Беларуси онлайн-митинг организовал 1 мая бывший председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. Акция длилась полчаса, на пике ее одновременно смотрели 632 человека. На 14 часов 1 мая общее количество просмотров превысило 10 тысяч.

«Коронавирус воздействует на нашу жизнь, вносит новые планы, мотивирует для поиска нового, о чем мы не думали вчера» — такими словами открыл онлайн-акцию Анатолий Лебедько.

Он назвал три плюса подобной формы активности: безопасность (отсутствие преследования со стороны государства), дешевизна (необходимо оплатить только интернет), возможность «увидеть и послушать известных граждан Беларуси».

В записи были показаны выступления кинорежиссера Юрия Хащеватского, журналистки Светланы Калинкиной, блогеров Сергея Петрухина и Владимира Mozgon, актера Александра Резникова, политика Татьяны Сиваченко, главы Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александра Ярошука, руководителя проекта «Народный учебник» Сергея Ольшевского, и.о. председателя Объединенной гражданской партии Николая Козлова.

Кроме того, организаторы использовали несколько нашумевших заявлений на государственном телевидении: корреспондента СТВ Григория Азарёнка о коронавирусе и пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт о диктатуре как бренде Беларуси.

Онлайн-митинг был организован фактически за несколько дней, сообщил БелаПАН Лебедько.

«Коронавирус заставляет искать новые методы работы в онлайне. И первый блин оказался не комом. Мы ожидаем несколько десятков тысяч просмотров. Все эти люди прямо или косвенно соучаствуют в проведении митинга», — заявил политик.

Лебедько сравнил статистику просмотров с последними офлайн-мероприятиями оппозиции и посчитал онлайн-митинг успешным.

Основными темами нынешней акции, по его словам, были: необходимость честных выборов, отставки Александра Лукашенко и «новая Беларусь». В планах — проведение онлайн-митинга-реквиема к годовщине похищения и убийства бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко.