В Украине от коронавируса умерли 16 медиков
Почти пятая часть всех больных коронавирусом в Украине — медики. Им не хватает защитных средств, а также не платят обещанные доплаты.
По данным местного Минздрава, за все время в Украине COVID-19 заразились 2154 медработников, 91 из них — за минувшие сутки. При этом госпитализированы 369 медиков, 10 из них подключены к аппаратам исскуственной вентиляции легких. 311 медработников уже выздоровели.
Всего в Украине госпитализированы 3335 человек, в том числе 144 детей. На аппаратах ИВЛ находятся 143 человека.
Минздрав до сих пор не получил китайские защитные костюмы, которые предпочел более дешевым украинским и должен был получить 1 мая. Кроме того, по данным