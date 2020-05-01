В Украине от коронавируса умерли 16 медиков

Почти пятая часть всех больных коронавирусом в Украине — медики. Им не хватает защитных средств, а также не платят обещанные доплаты.

По данным местного Минздрава, за все время в Украине COVID-19 заразились 2154 медработников, 91 из них — за минувшие сутки. При этом госпитализированы 369 медиков, 10 из них подключены к аппаратам исскуственной вентиляции легких. 311 медработников уже выздоровели.

Всего в Украине госпитализированы 3335 человек, в том числе 144 детей. На аппаратах ИВЛ находятся 143 человека.