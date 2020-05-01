В Украине от коронавируса умерли 16 медиков

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Почти пятая часть всех больных коронавирусом в Украине — медики. Им не хватает защитных средств, а также не платят обещанные доплаты.

По данным местного Минздрава, за все время в Украине COVID-19 заразились 2154 медработников, 91 из них — за минувшие сутки. При этом госпитализированы 369 медиков, 10 из них подключены к аппаратам исскуственной вентиляции легких. 311 медработников уже выздоровели.

Всего в Украине госпитализированы 3335 человек, в том числе 144 детей. На аппаратах ИВЛ находятся 143 человека.

Минздрав до сих пор не получил китайские защитные костюмы, которые предпочел более дешевым украинским и должен был получить 1 мая. Кроме того, по данным segodnya.ua, медики так и не получили обещанные доплаты в 300% за работу с больными коронавирусом.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Минздрав Украины коронавирус COVID-19

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