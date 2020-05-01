В Беларуси выросли некоторые детские пособия

В связи с увеличением 1 мая бюджета прожиточного минимума (БПМ) изменяется размер некоторых пособий семьям, воспитывающим детей, сообщило Министерство труда и социальной защиты.

Новый БПМ в среднем на душу населения вырос на 6,91 рубля (2,9%) и равен 246,78 рубля.

Соответственно единовременное пособие при рождении первого ребенка составит 10 БПМ, или 2467,8 рубля (+69,1 рубля), при рождении второго и последующих детей — 14 БПМ, или 3454,92 рубля (+96,74).

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, равно 100% БПМ, или 246,78 рубля (+6,91).

Ежемесячное пособие семьям на детей старше трех лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством, составит: на ребенка-инвалида — 70% БПМ, или 172,75 рубля (+4,84 рубля), на других детей в семье — 50% БПМ, или 123,39 рубля (+3,45).

Такие суммы будут выплачиваться до 31 июля. Обо всех изменениях можно узнать на сайте Минтруда.

Не увеличены ежемесячные пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Эти выплаты пересчитывают дважды в год (1 февраля и 1 августа), они привязаны к росту среднемесячной заработной платы в стране за предшествующий квартал. Сейчас на первого ребенка выплачивается 405,48 рубля, на второго и последующих — 463,4 рубля, на ребенка-инвалида — 521,33 рубля.

Больше о нововвведениях: что еще меняется в Беларуси с 1 мая.