Витебская таксистка зажала инспектору руку стеклом

Вечером 30 апреля в оперативно-дежурную службу поступило сообщение о том, что водитель такси чуть не сбила на переходе людей.

По информации областной ГАИ, инспекторы смогли остановить автомобиль нарушителя. За рулем такси оказалась 27-летняя женщина. Она заблокировала двери и отказывалась выйти из машины. Когда сотрудник ГАИ попытался открыть автомобиль, она зажала его руку стеклом, поэтому инспекторам пришлось разбить его.

В отношении нарушительницы составили административные протоколы. Также у нее взяли биосреды на предмет наличия в организме алкоголя или запрещенных средств.