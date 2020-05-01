Витебская таксистка зажала инспектору руку стеклом

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Вечером 30 апреля в оперативно-дежурную службу поступило сообщение о том, что водитель такси чуть не сбила на переходе людей.

По информации областной ГАИ, инспекторы смогли остановить автомобиль нарушителя. За рулем такси оказалась 27-летняя женщина. Она заблокировала двери и отказывалась выйти из машины. Когда сотрудник ГАИ попытался открыть автомобиль, она зажала его руку стеклом, поэтому инспекторам пришлось разбить его.

В отношении нарушительницы составили административные протоколы. Также у нее взяли биосреды на предмет наличия в организме алкоголя или запрещенных средств.
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Тэги: таксистка ГАИ Город: Витебск

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