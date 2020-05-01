Министр образования пообещал, что все школьники по итогам учебного года будут аттестованы

Игорь Карпенко посетил 1 мая столичную школу № 64.

«Может, посещаемость школ сегодня небольшая, но вместе с тем я считаю, что мы ни одного ребенка не оставили без внимания, — цитирует Карпенко пресс-служба Минобразования. — Сегодня в прессе много вбросов по поводу аттестации. Пусть родители не волнуются по этому поводу — всех, кого надо, мы аттестуем. Вся необходимая нормативная база для этого есть».

Чиновник присутствовал на занятиях по математике в 9-м классе, пообщался с учениками и учителями. Он поинтересовался, как обеспечена школа дезинфицирующими и другими защитными средствами.

Из-за распространения коронавируса COVID-19 весенние каникулы в этом году были продлены в общей сложности на две недели: сначала до 11-го, затем до 18 апреля. 17 апреля Александр Лукашенко заявил о необходимости начинать учебный процесс в школах 20 апреля.

По информации Минобразования, на занятия в понедельник пришло 30-40% учеников. Вечером того же дня замминистра образования Александр Кадлубай сообщил, что школьники, которые, несмотря на возобновление занятий, останутся дома, будут аттестованы за год на основании оценок в трех четвертях.

С 26 апреля идет сбор подписей под петицией с требованием отставки министра Карпенко. На 1 мая под ней подписалось почти 5 тысяч человек.