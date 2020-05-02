Девять граждан Беларуси были эвакуированы из Ливана с помощью украинского посольства

Украинские дипломаты оказали содействие в эвакуации из Ливана группы белорусских граждан, сообщил неофициальный телеграм-канал МИД Украины «МЗС life».

Бейрут. Фото orangesmile.com

«Вчера (30 апреля. — БелаПАН) очередной специальный рейс по маршруту Киев — Эр-Рияд — Бейрут — Киев вернул домой 85 украинцев. А также... 9 граждан Беларуси», — говорится в сообщении.

В Ливане «нет белорусского посольства, но есть белорусские граждане, и действуют карантинные ограничения, а ближайшее представительство — в Сирии». Поэтому «белорусские коллеги из Сирии обратились к украинским дипломатам в Ливане за помощью».

«Наши дипломаты начали работу. И после многих часов переговоров с ответственными органами разных государств, авиакомпанией, получения ряда специальных разрешений вчера вечером самолет приземлился в Киеве. Украинцы вернулись. А сегодня мы получили приятное известие, что и белорусские граждане уже добрались транзитом до своей родины».