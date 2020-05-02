Беларусь ожидают фронтальные разделы

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В субботу, второго мая, погоду на территории Беларуси будут формировать фронтальный раздел и теплые воздушные массы, поступающие с юго-запада Европы.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Практически во всех районах страны пройдут дожди.

В некоторых районах прогремят грозы (из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности).

Ветер восточный, юго-восточный умеренный до порывистого (до 15 м/с). Температура воздуха днем в регионах прогнозируется следующая:

  • Брест +20..+22°C;
  • Витебск +15..+17°C;
  • Гомель +21..+23°C;
  • Гродно +18..+20°C;
  • Могилев +18..+20°C;
  • Минск +17..+19°C.
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Тэги: погода грозы

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