Беларусь ожидают фронтальные разделы

В субботу, второго мая, погоду на территории Беларуси будут формировать фронтальный раздел и теплые воздушные массы, поступающие с юго-запада Европы.

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По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Практически во всех районах страны пройдут дожди.

В некоторых районах прогремят грозы (из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности).

Ветер восточный, юго-восточный умеренный до порывистого (до 15 м/с). Температура воздуха днем в регионах прогнозируется следующая: