Судебные исполнители «наехали» на Юрия Губаревича

/ Политика
Просмотров: 515

Судебные исполнители потребовали от лидера Движения «За Свободу» Юрия Губаревича оплатить штраф за участие в несанкционированной акции.

Фото со страницы Юрия Губаревича в соцсети

Акции протеста против углубленной интеграции с Россией прошли в декабре 2019 года. Губаревич был оштрафован два раза. Первый штраф он оплатил (765 рублей), второй — еще нет (810 рублей).

«Несмотря на проблемы, которые возникли во время эпидемии, на надвигающийся коллапс в экономике, единственный исправно работающий в Беларуси механизм — репрессивный. Судебные исполнители довели до моего ведома необходимость выплаты штрафа и под эту выплату заявили, что налагают ограничения на использования автомобилем», — сообщил БелаПАН политик.

По его словам, машина не может быть продана либо подарена.

Политик планирует оплатить штраф. «Благодаря поддержке соседей по кварталу еще в начале января был организован сбор средств на уплату штрафов», — отметил Губаревич, однако, по его словам, собрана пока только половина суммы второго штрафа.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: штрафы судебные исполнители оппозиция Персона: Юрий Губаревич

Другие материалы на эту тему:

Лукашенко и чиновников обвинили в росте числа больных COVID-19

Лукашенко и чиновников обвинили в росте числа больных COVID-19

Завершилось онлайн-голосование на праймериз оппозиции

Завершилось онлайн-голосование на праймериз оппозиции

Алесь Мікус. ПРАЕКЦЫІ. Дэманалітызацыя

Алесь Мікус. ПРАЕКЦЫІ. Дэманалітызацыя

Уже без Северинца. Противники Лукашенко споткнулись о коронавирус и вертикаль

Уже без Северинца. Противники Лукашенко споткнулись о коронавирус и вертикаль