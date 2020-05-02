Судебные исполнители «наехали» на Юрия Губаревича

Судебные исполнители потребовали от лидера Движения «За Свободу» Юрия Губаревича оплатить штраф за участие в несанкционированной акции.

Фото со страницы Юрия Губаревича в соцсети

Акции протеста против углубленной интеграции с Россией прошли в декабре 2019 года. Губаревич был оштрафован два раза. Первый штраф он оплатил (765 рублей), второй — еще нет (810 рублей).

«Несмотря на проблемы, которые возникли во время эпидемии, на надвигающийся коллапс в экономике, единственный исправно работающий в Беларуси механизм — репрессивный. Судебные исполнители довели до моего ведома необходимость выплаты штрафа и под эту выплату заявили, что налагают ограничения на использования автомобилем», — сообщил БелаПАН политик.

По его словам, машина не может быть продана либо подарена.

Политик планирует оплатить штраф. «Благодаря поддержке соседей по кварталу еще в начале января был организован сбор средств на уплату штрафов», — отметил Губаревич, однако, по его словам, собрана пока только половина суммы второго штрафа.