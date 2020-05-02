Бундеслига собирается продолжить сезон в ближайшие недели
Немецкая Бундеслига может возобновить сезон уже в самое ближайшее время.
Про информации руководства Немецкого футбольного союза (DFB), датой доигровки значится 15 мая.
Футбольные функционеры отметили, что на следующей неделе правительство должно принять решение о возобновлении на территории ФРГ спортивных и других массовых мероприятий.
Чемпионат Германии был приостановлен в начале марта.
После 25 туров в золотой гонке остаются по сути пять клубов:
- Бавария — 55;
- Боруссия (Д) — 51;
- РБ Лейпциг — 50;
- Боруссия М — 49;
- Байер — 47.
Напомним, ранее сообщалось, что на заседании совета Серии А (высший дивизион итальянского футбола) принято решение доиграть чемпионат 2019/2020.
Также сообщалось, что английская Премьер-лига может возобновить чемпионат в конце июля.
А вот руководство французской Лиги 1 завершило сезон.
СМИ сообщали, что УЕФА планирует возобновить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы в начале августа: ЛЕ — 2-3 августа, а ЛЧ — 7-8 августа. Ожидается, что игры будут проходить каждые три дня.