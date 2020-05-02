Бундеслига собирается продолжить сезон в ближайшие недели

Немецкая Бундеслига может возобновить сезон уже в самое ближайшее время.

Про информации руководства Немецкого футбольного союза (DFB), датой доигровки значится 15 мая.

Футбольные функционеры отметили, что на следующей неделе правительство должно принять решение о возобновлении на территории ФРГ спортивных и других массовых мероприятий.

Чемпионат Германии был приостановлен в начале марта.

После 25 туров в золотой гонке остаются по сути пять клубов:

Бавария — 55; Боруссия (Д) — 51; РБ Лейпциг — 50; Боруссия М — 49; Байер — 47.

Напомним, ранее сообщалось, что на заседании совета Серии А (высший дивизион итальянского футбола) принято решение доиграть чемпионат 2019/2020.

Также сообщалось, что английская Премьер-лига может возобновить чемпионат в конце июля.

А вот руководство французской Лиги 1 завершило сезон.

СМИ сообщали, что УЕФА планирует возобновить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы в начале августа: ЛЕ — 2-3 августа, а ЛЧ — 7-8 августа. Ожидается, что игры будут проходить каждые три дня.