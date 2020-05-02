В США разрешили лечить COVID-19 давно известным препаратом

На традиционной пресс-конференции президент Дональд Трамп назвал лекарство, которым будут лечить от заболевания COVID-19.

Он заявил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило использование противовирусного препарата ремдесивир для лечения новой коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что предварительные итоги масштабных клинических исследований антивирусного препарата ремдесивир подтверждают его эффективность в борьбе с заболеванием COVID -19.

Эксперимент еще не завершен, однако первые результаты оказались достаточно убедительными для того, чтобы Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США выпустил по этому поводу специальное заявление.

Трамп подчеркнул, что власти страны делают все для того, чтобы защитить граждан.

Препарат был разработан в 2015 году Исследовательским институтом инфекционных заболеваний Армии США совместно с компанией Gilead Sciences. Ремдесивир испытывался во время эпидемии Эболы в 2013-2016 годах.

Предварительные результаты были многообещающими, и препарат был использован во время новой эпидемии, начавшейся в 2018-м.

Испытания подтвердили безопасность препарата, однако медики ДРК заявили, что препарат значительно менее эффективен, чем лечение с помощью моноклональных антител.

На сегодняшний день, по информации Университета Джонса Хопкинса, из 3 344 402 человек, заразившихся SARS-CoV-2 в мире, 1 103 781 приходится на США (из 238 787 умерших 65 068 — американцы).

По официальным данным Минздрава на 1 мая, в Беларуси было выявлено 14 917 человек с коронавирусом (выздоровели и выписаны 2918 пациентов; скончались 93 человека).

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