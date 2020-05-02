Тадеуш Кондрусевич: эпидемия вызвала большой экономический кризис — множество людей нуждаются в помощи

Глава белорусского епископата назвал главные вызовы в связи пандемией коронавируса нового вида.

По словам митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича, католическая церковь будет следить за тем, как станет развиваться мир после окончания эпидемии COVID-19, анализировать ситуацию и выявлять проблемы, требующие решения.

В интервью порталу Римско-католического костела в Беларуси, опубликованном 1 мая, он заявил, что «уже сегодня понятно, что костел должен будет больше внимания обращать на благотворительную деятельность, так как эпидемия вызвала большой экономический кризис и множество людей нуждаются в помощи».

В этой связи, считает он, возрастет роль благотворительного католического общества Caritas, название которого в переводе с латинского языка означает «милосердная любовь».

«Большой проблемой еще длительное время может быть проведение популярных формационных встреч в различных областях душпастырства, каникул с Богом для детей, катехизации. В связи с этим возрастет роль телеконференций и дистанционного формата. Но для этого необходимо должным образом подготовиться и иметь соответствующие материальные ресурсы», — добавил католический иерарх.

Кондрусевич обратил внимание на то, что пандемия способствовала росту присутствия костела в интернете.

«Костел является таинством повсеместного спасения и не может пренебречь своей миссией даже в неблагоприятных условиях эпидемии, — пояснил архиепископ. — Именно для этого были организованы онлайн-трансляции богослужений из многих костелов. Ради этого в большом количестве приходов появились свои ютуб-каналы».

Глава католического епископата отметил, что дети и молодежь не были оставлены без возможности катехизации. Специально для них на портале костела в Беларуси сейчас проводятся видеокатехезы, которые «могут смотреть также все, кто желает углубить свои религиозные знания».

Католичество — вторая после православия христианская конфессия в стране по количеству верующих. По данным Римско-католической церкви в Беларуси, католиками себя считают более 1,4 млн человек, или около 15% граждан.

На сегодняшний день, по информации Университета Джонса Хопкинса, 3 344 402 человек заразились в мире SARS-CoV-2 (238 787 пациентов умерло).

По официальным данным Минздрава на 1 мая, в Беларуси было выявлено 14 917 человек с коронавирусом (выздоровели и выписаны 2918 пациентов; скончались 93 человека).

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