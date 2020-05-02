На заброшенном заводе в Минске впервые состоялся театральный перформанс онлайн
«Роботы Тесла» театра Марины Раевой показали из заброшенного корпуса завода имени Кирова.
Среди полуразрушенных кирпичных стен, на фоне разноцветных прожекторов, под электронную музыку творил экспериментальный фрик-театр T(e)=Art — коллектив из перформеров, музыкантов, актеров, художников и фаерщиков. За их плечами более тысячи выступлений в 16 странах, сообщает агентство
Перформанс стал намеком на изменения, которые уже сейчас происходят в обществе на фоне пандемии. «Цифра», по мнению артистов, проникает даже в сферу чувств, а «коробочки» в виде телефонов и компьютеров становятся ключевым инструментом коммуникации.
Вместо грима почти у всех актеров были маски, а на ногах — ходули. Внимание приковывали и костюмы со множеством деталей — у T(e)=Art есть свои бутафоры, которые делают уникальные вещи.
«На этом перформансе мы, уже опытные артисты, чувствовали себя юношами и девушками, которые собрались у озера и пробуют воду на ощупь — не холодная ли она? Мы не знаем, сработает ли это, и какой произведет эффект, но всем театрам, да и не только, сейчас приходится интегрироваться со временем — нам ведь нужно себя отражать в нем. Поэтому привыкаем к тому, что многие зрители сидят дома, а единственный способ куда-то выйти для них — это смотреть на экран», — рассказала создательница, режиссер и художественный руководитель T(e)=Art Марина Раева.
Вечеринка стала частью фестиваля VELO_ve Music Fest. До конца мая каждую среду и пятницу с 18:00 организаторы обещают знакомить минчан с новыми артистами и устраивать заочные экскурсии по андеграундным местам города.