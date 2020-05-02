На заброшенном заводе в Минске впервые состоялся театральный перформанс онлайн

«Роботы Тесла» театра Марины Раевой показали из заброшенного корпуса завода имени Кирова.

Фото: minsknews.by

Среди полуразрушенных кирпичных стен, на фоне разноцветных прожекторов, под электронную музыку творил экспериментальный фрик-театр T(e)=Art — коллектив из перформеров, музыкантов, актеров, художников и фаерщиков. За их плечами более тысячи выступлений в 16 странах, сообщает агентство «Минск-Новости» .

Перформанс стал намеком на изменения, которые уже сейчас происходят в обществе на фоне пандемии. «Цифра», по мнению артистов, проникает даже в сферу чувств, а «коробочки» в виде телефонов и компьютеров становятся ключевым инструментом коммуникации.

Вместо грима почти у всех актеров были маски, а на ногах — ходули. Внимание приковывали и костюмы со множеством деталей — у T(e)=Art есть свои бутафоры, которые делают уникальные вещи.

«На этом перформансе мы, уже опытные артисты, чувствовали себя юношами и девушками, которые собрались у озера и пробуют воду на ощупь — не холодная ли она? Мы не знаем, сработает ли это, и какой произведет эффект, но всем театрам, да и не только, сейчас приходится интегрироваться со временем — нам ведь нужно себя отражать в нем. Поэтому привыкаем к тому, что многие зрители сидят дома, а единственный способ куда-то выйти для них — это смотреть на экран», — рассказала создательница, режиссер и художественный руководитель T(e)=Art Марина Раева.

Вечеринка стала частью фестиваля VELO_ve Music Fest. До конца мая каждую среду и пятницу с 18:00 организаторы обещают знакомить минчан с новыми артистами и устраивать заочные экскурсии по андеграундным местам города.