В КНДР показали живого и довольного Ким Чен Ына

Первые за 20 дней фото с Ким Чен Ыном опубликовали Центральное телеграфное агентство КНДР и газета Rodong Sinmun, печатный орган правящей Трудовой партии.

На фотографиях с открытия завода по производству удобрений северокорейский лидер выглядит здоровым и улыбается.

Фото: Центральное телеграфное агентство КНДР

Фото: Центральное телеграфное агентство КНДР

Фото: Центральное телеграфное агентство КНДР

Фото: Центральное телеграфное агентство КНДР

Ким Чен Ын не появлялся на публике с первой половины апреля, а 15-го числа пропустил торжественную церемонию по случаю годовщины со дня рождения Ким Ир Сена впервые за долгие годы. Глава гонконгской спутниковой телесети Цин Фэн заявила, что Ким Чен Ын умер.