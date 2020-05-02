В КНДР показали живого и довольного Ким Чен Ына

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Первые за 20 дней фото с Ким Чен Ыном опубликовали Центральное телеграфное агентство КНДР и газета Rodong Sinmun, печатный орган правящей Трудовой партии.

На фотографиях с открытия завода по производству удобрений северокорейский лидер выглядит здоровым и улыбается.

Фото: Центральное телеграфное агентство КНДР

Фото: Центральное телеграфное агентство КНДР

Фото: Центральное телеграфное агентство КНДР

Фото: Центральное телеграфное агентство КНДР

Ким Чен Ын не появлялся на публике с первой половины апреля, а 15-го числа пропустил торжественную церемонию по случаю годовщины со дня рождения Ким Ир Сена впервые за долгие годы. Глава гонконгской спутниковой телесети Цин Фэн заявила, что Ким Чен Ын умер.
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Тэги: КНДР слухи о кончине Персона: Ким Чен Ын Город: Пхеньян

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