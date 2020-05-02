На «Беларусь 1» создали фейк о «Нашей Ниве»

В программе «Клуб редакторов», которую ведет председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, возумутились тем, что негосударственные СМИ информируют своих читателей о текущих событиях, включая пандемию, не так, как госпропаганда.

Как сообщает «Наша Нива», на протяжении программы зрителям показывали три скриншота новостей с сайта NN.by . Причем третий заголовок был фейком, созданным в фотошопе — такой новости на «Нашей Ниве» никогда не было.

Для таких явлений даже придумали специальное определение — «дипфейк». Под таким названием понимают создание фальшивых фото и видео. Министр информации Алесь Карлюкевич предлагал внести такое определение в законодательство и дополнительно наказывать создателей дипфейков.

Иван Эйсмонт рассказывал в эфире об обиде певицы Галины Шишковой, которая расстроилась, что с ней не согласовывали текст и заголовок материала. При этом в эфире БТ показали якобы скриншот с сайта «НН». В качестве заголовка дорисовали следующие слова: «Эти свиньи могут так все перевернуть с ног на голову, что потом не будешь знать, как отмыться!» На самом деле такая фраза никогда не появлялась, утверждает издание.