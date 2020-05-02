Около тысячи индийских студентов застряли в Беларуси и просят вернуть их домой

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По словам родственников, в нашей стране «критическая ситуация из-за бездействия властей».

В опубликованном изданием Divya Bhaskar видеообращении студенты просят выслать за ними в Беларусь самолет, передает «Еврорадио».

«Количество выявленных случаев коронавируса в Беларуси растет как на дрожжах. До сих пор не было принято никаких мер. В Беларуси — высокий риск заразиться коронавирусом, потому что там никакие меры не принимают», — цитирует студентов и их родителей индийское издание.

В учебном году 2019/2020 в Беларуси учатся 23 тысячи студентов из 108 стран мира.
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Тэги: иностранные студенты Беларусь-Индия

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