Около тысячи индийских студентов застряли в Беларуси и просят вернуть их домой
По словам родственников, в нашей стране «критическая ситуация из-за бездействия властей».
В опубликованном изданием
«Количество выявленных случаев коронавируса в Беларуси растет как на дрожжах. До сих пор не было принято никаких мер. В Беларуси — высокий риск заразиться коронавирусом, потому что там никакие меры не принимают», — цитирует студентов и их родителей индийское издание.
В учебном году 2019/2020 в Беларуси учатся 23 тысячи студентов из 108 стран мира.