Рабочий пострадал от взрыва котла в Берестовице

Установлено, что 37-летний мужчина работает ночным животноводом в одном из сельскохозяйственных предприятий района.

Фото: СК

По информации областного УСК, в ночь на 8 апреля рабочий растопил котел и ушел на обход. Вернувшись в котельное помещение, он открыл двери котла, после чего произошел взрыв. Мужчина получил ожоги высвободившимся паром.

Пострадавший находится на излечении в медицинском учреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Берестовицким районным отделом Следственного комитета в отношении бригадира возбуждено уголовное дело.