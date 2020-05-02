Рабочий пострадал от взрыва котла в Берестовице
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Установлено, что 37-летний мужчина работает ночным животноводом в одном из сельскохозяйственных предприятий района.
По информации областного УСК, в ночь на 8 апреля рабочий растопил котел и ушел на обход. Вернувшись в котельное помещение, он открыл двери котла, после чего произошел взрыв. Мужчина получил ожоги высвободившимся паром.
Пострадавший находится на излечении в медицинском учреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Берестовицким районным отделом Следственного комитета в отношении бригадира возбуждено уголовное дело.