Токаев уволил Даригу Назарбаеву c должности спикера сената

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ 2 мая.

Дарига Назарбаева. Фото: senate.parlam.kz

«Указом главы государства прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны», — говорится в официальном сообщении Акорды.

Дочь первого главы Казахстана Нурсултана Назарбаева Даригу назначили депутатом сената в сентябре 2016 года. В марте 2019-го коллеги избрали ее председателем.

Дарига Назарбаева родилась в 1963 году в Темиртау в семье Нурсултана и Сары Назарбаевых. Она является доктором политических наук, кандидатом исторических наук.
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Тэги: Казахстан Персона: Касым-Жомарт Токаев Дарига Назарбаева Город: Нур-Султан

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