Токаев уволил Даригу Назарбаеву c должности спикера сената

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ 2 мая.

Дарига Назарбаева. Фото: senate.parlam.kz

«Указом главы государства прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны», — говорится в официальном сообщении Акорды.

Дочь первого главы Казахстана Нурсултана Назарбаева Даригу назначили депутатом сената в сентябре 2016 года. В марте 2019-го коллеги избрали ее председателем.

Дарига Назарбаева родилась в 1963 году в Темиртау в семье Нурсултана и Сары Назарбаевых. Она является доктором политических наук, кандидатом исторических наук.