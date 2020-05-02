Токаев уволил Даригу Назарбаеву c должности спикера сената
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ 2 мая.
«Указом главы государства прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны», —
Дочь первого главы Казахстана Нурсултана Назарбаева Даригу назначили депутатом сената в сентябре 2016 года. В марте 2019-го коллеги избрали ее председателем.
Дарига Назарбаева родилась в 1963 году в Темиртау в семье Нурсултана и Сары Назарбаевых. Она является доктором политических наук, кандидатом исторических наук.